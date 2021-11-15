МВД призывает участников акции «Нацдвижения» не нарушать правопорядок

Министерство внутренних дел распространило заявление относительно митинга, запланированного «Единым национальным движением». В ведомстве обозначили, что в случае необходимости для восстановления правопорядка правоохранители примут меры, предусмотренные законом.

В МВД отметили, что целью акции является создание в столице транспортного коллапса, что нарушает 11-ю статью «О собраниях и демонстрациях», которая запрещает участникам акций умышленное создание препятствий для движения транспортных средств.

Министерство внутренних дел Грузии напоминает организаторам и участникам митинга, что нарушение грозит привлечением к административной ответственности.