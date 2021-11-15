Министр здравоохранения не встретилась с членами Ассоциации клиник Грузии

Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе отказалась встречаться с представителями Ассоциации клиник Грузии, которые провели у здания ведомства акцию протеста с требованием госпитализации в гражданскую клинику Михаила Саакашвили.

«Мы приехали на встречу с министром, поскольку медицинское сообщество требует перевода третьего президента в гражданское учреждение. Мы хотим получить ответ на вопрос, почему Михаила Саакашвили не переводят в соответствующую клинику < > Мы с уважением относимся к государственным учреждениям, а также к министру, тем более, что она врач, главная задача врача – принимать решения во благо пациенту», — заявил один из организаторов митинга.

Добавим, что президент Ассоциации объявил голодовку и не принимает пищу уже 4 дня.