«Гирчи — Больше свободы» обвиняет СГБ в вандализме

В подъезде, где находится офис партии «Гирчи – больше свободы» разбросали мусор, сообщил ее лидер Зураб Джапаридзе. По его словам, причиной тому стала акция-перформанс, которую партия провела у здания Службы государственной безопасности Грузии.

«Это происходит сейчас в подъезде дома, где у нас офис. Служба государственной безопасности – вы больные без фантазии. Плюс глупцы, если считаете, что этим вы нас остановите.

P.S. Нам не позволили установить кондиционер в этом офисе, сказали это памятник культурного наследия, а эти вандалы что с ним сделали», — гласит пост, опубликованный Джапаридзе.

Напомним, 7 ноября члены «Гирчи – Больше свободы» разбросали мусор во дворе Службы Госбезопасности. Из-за проведения акций в разных городах задержаны 10 ее членов.