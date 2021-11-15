5 членов городского собрания Зугдиди объявили голодовку

5 членов городского собрания Зугдиди от «Единого национального движения» объявили голодовку.

«Его обрекают на смерть уже более 40 дней. Поэтому мои боевые товарищи приняли очень сложное решение, у них единственное требование — перевести третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику», — заявила Ана Цитлидзе.

Напомним, ранее сегодняшним днем стало известно, что к крайней форме протеста прибегли шесть членов новоизбранного городского собрания (Сакребуло) Рустави.

14 ноября 10 депутатов парламента Грузии также присоединились к протесту.