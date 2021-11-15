screenshot 2021 11 15 at 16.24.15 #новости Михаил Саакашвили, Рустави
Radio Tavisufleba

6 членов городского собрания Рустави объявили голодовку

SOVAОт

Шесть членов новоизбранного городского собрания (Сакребуло) Рустави объявили голодовку, требуя перевода бывшего президента Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.

Они подчеркнули, что голодовка продолжится до тех пор, пока главное требование сторонников третьего президента не будет удовлетворено.

Напомним, 14 ноября десять парламентариев объявили голодовку с аналогичным требованием. Лидер партии «Время пришло» («Дроа!») Элене Хоштария прибегла к крайней форме протеста. После 14-ти дней голодовки она согласилась на капельницу.

Элене Хоштария согласилась на капельницу

 

 

 

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