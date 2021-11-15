6 членов городского собрания Рустави объявили голодовку

Шесть членов новоизбранного городского собрания (Сакребуло) Рустави объявили голодовку, требуя перевода бывшего президента Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.

Они подчеркнули, что голодовка продолжится до тех пор, пока главное требование сторонников третьего президента не будет удовлетворено.

Напомним, 14 ноября десять парламентариев объявили голодовку с аналогичным требованием. Лидер партии «Время пришло» («Дроа!») Элене Хоштария прибегла к крайней форме протеста. После 14-ти дней голодовки она согласилась на капельницу.