Флаг ЕС, иллюстрация / REUTERS
Флаг ЕС, иллюстрация / REUTERS

Евросоюз признает грузинские COVID-паспорта

SOVAОт

Выдаваемые в Грузии COVID-паспорта будут признаны в Евросоюзе. Как заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства, решение будет принято сегодня, 15 ноября.

«Сегодня мы примем решение о COVID-сертификатах для Молдовы, Грузии и Сербии, а это означает, что их гражданам будет легче путешествовать, а также граждане стран ЕС смогут путешествовать», – отметил Оливер Вархели до начала заседания совета ЕС по иностранным делам.

Вархели также добавил, что к саммиту Восточного партнерства, который должен состояться 15 декабря, будет представлен пакет экономической помощи ЕС.

 

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