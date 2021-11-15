Евросоюз признает грузинские COVID-паспорта

Выдаваемые в Грузии COVID-паспорта будут признаны в Евросоюзе. Как заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства, решение будет принято сегодня, 15 ноября.

«Сегодня мы примем решение о COVID-сертификатах для Молдовы, Грузии и Сербии, а это означает, что их гражданам будет легче путешествовать, а также граждане стран ЕС смогут путешествовать», – отметил Оливер Вархели до начала заседания совета ЕС по иностранным делам.

Вархели также добавил, что к саммиту Восточного партнерства, который должен состояться 15 декабря, будет представлен пакет экономической помощи ЕС.