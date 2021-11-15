Элене Хоштария согласилась на капельницу

Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария сообщила, что согласилась на переливание из-за того, что в организме на фоне голодовки началась интоксикация. При этом политик отказалась от госпитализации и продолжает придерживаться крайней формы протеста в здании парламента Грузии.

«Врач сказал мне, что в организме началась интоксикация, и если на этом этапе я не буду делать регулярные переливания (лечебные, а не пищевые), почки не выдержат. Он предложил мне госпитализацию, я от этого отказываюсь», — написала Хоштария на Facebook.

Напомним, оппозиционный лидер не принимает пищу уже 14 дней. 14 ноября 10 депутатов от «Единого национального движения» также объявили голодовку. С сегодняшнего дня от приема пищи намерен отказаться известный оперный певец Паата Бурчулазе.

Главное требование протестующих – госпитализация третьего президента Грузии в гражданскую клинику.