В Грузии составлена онлайн-петиция с призывом госпитализации Саакашвили

В Грузии зарегистрирована петиция, призывающая перевести третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Документ появился на сайте change.org. Автор петиции — активистка Ната Перадзе.

«Я, гражданин, подписавший эту петицию, требую перевода Михаила Саакашвили в квалифицированную, многофункциональную клинику и обещаю, что не буду участвовать в акции протеста возле больницы, куда поместят президента на время его лечения», — гласит текст.

Также приводится шестая статья второй главы Конституции Грузии, которая гласит, что дискриминация пациентов недопустима.