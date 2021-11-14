9 депутатов объявили голодовку, они требуют госпитализации Саакашвили в обычную клинику

Оппозиционные депутаты объявили голодовку, требуя перевода Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.

«На данном этапе 9 депутатов решили объявить голодовку с единственным требованием — перевести Михаила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику, чтобы обеспечить ему надлежащие медицинский уход», — заявил на брифинге Давид Киркитадзе из «Единого национального движения».

К крайней форме протеста решили прибегнуть: Акакий Минашвили, Темур Джанашия, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов и Давид Киркитадзе.

Напомним, ранее голодовку объявили лидер партии «Дроа» Элене Хоштария и Гия Барамидзе из «Нацдвижения».