Мелия: 15 ноября обе набережные Тбилиси будут парализованы акциями

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия анонсирует новую акцию протеста 15 ноября.

«Завтра, 15 ноября, с 15:00 до 17:00 наши акции заблокируют движение на обеих набережных Тбилиси.

Я понимаю, что это вызовет некоторые неудобства для граждан, но это сильный предупреждающий сигнал для режима о том, что ненасильственное протестное движение будет усиливаться с каждым днем!

Некогда сидеть дома, если мы хотим избежать неприятностей в стране и дальнейшей многолетней междоусобицы!

Прошу всех, у кого есть неотложные дела, не планируйте пользоваться дорогами в эти часы!

Режим нужно пошатывать до тех пор, пока он не развалится!», — заявил Мелия, пообещав назвать место сбора уже сегодня вечером.