Протоиерей Георгий Мамаладзе переведен в клинику

Осужденный по т.н. делу о цианиде протоиерей Георгий Мамаладзе переведен из пенитенциарного учреждения в клинику, сообщает Interpressnews.
По словам адвоката, Мамаладзе госпитализирован в «Вива-Мед».
На данный момент неизвестно, что стало конкретной причиной необходимости госпитализации протоиерея.
По информации брата протоиерея Торнике Мамаладзе, детали станут известны после того, как в клинику войдет адвокат и посетит Георгия Мамаладзе.
По существующей информации, этапирование было осуществлено вчера ночью.