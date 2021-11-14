Протоиерей Георгий Мамаладзе переведен в клинику

Осужденный по т.н. делу о цианиде протоиерей Георгий Мамаладзе переведен из пенитенциарного учреждения в клинику, сообщает Interpressnews.

По словам адвоката, Мамаладзе госпитализирован в «Вива-Мед».

На данный момент неизвестно, что стало конкретной причиной необходимости госпитализации протоиерея.

По информации брата протоиерея Торнике Мамаладзе, детали станут известны после того, как в клинику войдет адвокат и посетит Георгия Мамаладзе.

По существующей информации, этапирование было осуществлено вчера ночью.