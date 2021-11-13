В центре Тбилиси проходит акция сторонников Саакашвили

У здания парламента Грузии в центре Тбилиси проходит акция протеста членов и сторонников оппозиционного «Единого национального движения». Протестующие требуют, чтобы третьего президента страны Михаила Саакашвили в первую очередь перевели в клинику гражданского сектора.

«Каждый час, каждый день сейчас чрезвычайно важен, жизнь Михаила Саакашвили в глданской тюрьме – в опасности. Это видел весь мир после публикации кадров. Ему не только не оказывают медицинских услуг, но и его жизнь находится в опасности. Главное – не вестись на устраиваемые властями провокации. В последние годы власти делают все возможное, чтобы отдалится от Европы», — сказал на митинге член «Единого национального движения» Заал Удумашвили.

Участники акции протеста скандируют «Миша, Миша!». На многих транспарантах надписи: #FreeSaakashvili. Проспект Руставели возле здания парламента перекрыт. На месте мобилизована полиция.