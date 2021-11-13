Президент Грузии предложила учредить Международный день кавказских языков

В рамках рабочего визита во Францию президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в форуме, посвященном 75-летию ЮНЕСКО. Конференция собрала лидеров разных стран мира, которые говорили о важности и роли организации в решении современных мировых вызовов.

В своем выступлении Зурабишвили заявила, что во время конфликтов культурное наследие остается объектом агрессии, что ставит целью стереть идентичность и историю. По ее словам, с этой проблемой столкнулась и сама Грузия.

«В Абхазии, на оккупированной Россией территории, так же, как и в Южной Осетии, многие средневековые церкви, соборы и монастыри находятся на грани разрушения и подвергаются уродливой переделке. Это служит единственной цели – стереть следы Грузии с наших территорий. Теперь запрещен грузинский язык и доступ к получению образования на нем. Язык больше не преподается ни в одной школе, грузиноязычные классы закрыты. Под угрозой сегодня находится сам абхазский язык», — сказала президент Грузии, передает Общественный вещатель.

По словам Зурабишвили, еще одна проблема – это язык ненависти, который существует практически во всех обществах и препятствует способности понимать друг друга. «Это то, что разделяет и поляризует нас – язык ненависти, сопровождаемый ложной, фальшивой информацией, которая с такой радостью распространяется в социальных сетях».

Президент Грузии также обратила внимание собравшихся на кавказскую языковую семью, которая, по ее словам, является самой маленькой лингвистической семьей на евразийском континенте, хотя в нее входят десятки языков.

«Абхазский язык – один из многих языков, которые с древних времен представляли Кавказ, названный арабами «горой языков». Все языки кавказской семьи, кроме грузинского, находятся в списке языков, которым угрожает исчезновение. Хочу обратиться к вам и к организации с инициативой, направленной на привлечение внимания международного сообщества и его участие в учреждении Международного дня кавказских языков», — сказала Саломе Зурабишвили.