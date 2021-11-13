Мать Саакашвили встретилась с Католикосом-Патриархом всея Грузии

Мать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания встретилась с Католикосом-Патриархом Илией Вторым. Инициатором встречи выступила сама Аласания.

«Я знаю, что ему небезразлично состояние моего сына. Знаю, что мой сын всегда может надеяться на Его Святейшество. Мы поговорили, встреча была очень короткой. Патриарх был с духовенством, которое, наверное, заботится о нем. Мы в целом, в общем говорили о том, что в Грузии была традиция, что жизнь очень драгоценна. В нашем праве не было статьи о смертной казни. Я пожелал ему здравия и ушла. Ничего особенного», — сказал Гиули Аласания каналу Formula.

Отметим, что ранее Католикос-Патриарх всея Грузии дважды призывал Михаила Саакашвили прекратить голодовку, но тот отвечал отказом.