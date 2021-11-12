Посол ЕС в Грузии назвал «печальной» публикацию кадров с Саакашвили

Посол Евросоюза в Тбилиси Карл Харцель назвал «печальным» факт публикации видеокадров с переводом третьего президента Грузии в тюремную больницу. По словам дипломата, такие шаги не способствуют деэскалации ситуации в стране.

«Я могу очень четко заявить, что для меня необходимость распространения этого видео стоит под вопросом. Это печально, поскольку я не вижу, чтобы публикация кадров каким-либо образом поможет разрядить ситуацию».

По словам Харцеля, публикация видео не отвечает на вопросы, которые сейчас должны быть в фокусе: состояние здоровья Михаила Саакашвили, а также защита его основных прав, включая право на достоинство и неприкосновенность личной жизни.