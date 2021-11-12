Дэвид Крамер призвал Запад ввести санкции против Иванишвили и Гарибашвили

Запад должен ввести персональные санкции в отношении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили. Так считает Дэвид Крамер – бывший советник госсекретаря США по вопросам демократии и правам человека, директор европейских и евразийских исследований, старший научный сотрудник программы Вацлава Гавела в Международном университете Флориды.

В статье, опубликованной Крамером в издании The Bulwark, говорится, что ликование членов правительства Грузии по поводу нарушения прав бывшего президента страны Михаила Саакашвили заслуживает более серьезной реакции Запада.

«Вчера правительство Грузии опубликовало видеозаписи бесчеловечного, унижающего достоинство и жестокого обращения властей с находящимся в заключении бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Позвольте мне повторить: грузинское правительство опубликовало доказательства того, что оно нарушило права человека третьего президента страны».

По словам Крамера, все, кто несет ответственность как за жестокое обращение с Саакашвили, так и за абсурдную пиар-кампанию, должны немедленно уйти в отставку.

«Но независимо от того, сделают они это или нет, они должны попасть под западные санкции. Во главе санкционного списка должны стоять нынешний премьер-министр Ираклий Гарибишвили и его покровитель миллиардер Бидзина Иванишвили. Последний разрушает грузинскую демократию через захват государства, коррупцию судебной системы и подхалимство перед Москвой (которая, кстати, использует лечение Саакашвили, утверждая, что это то, что происходит с теми, кто сближается с Евросоюзом и Соединенными Штатами)», — говорится в статье.

По мнению Дэвида Крамера, власти Грузии должны разрешить Саакашвили лечиться в квалифицированной гражданской клинике, а затем вернуть его в Украину, где он жил, «хотя бы для временного снижения напряженности».

«Саакашвили не святой и совершил серьезные ошибки в 2007–2008 годах, но он также помог превратить Грузию в перспективную, ориентированную на Запад, молодую демократию – и именно поэтому она выгодно отличается от других стран региона».

Американский эксперт, при этом, подчеркнул, что никто, в том числе бывший президент, не должен подвергаться унизительному обращению. Что касается Запада, то он должен самым решительным образом осудить нарушение прав Саакашвили и наказать виновных в жестоком обращении с ним. Речь, в частности, идет об Иванишвили, «который нанес ущерб грузинской демократии, на восстановление которого могут уйти целые поколения».

«Соединенным Штатам следует отменить свое приглашение правительству Грузии принять участие в предстоящем виртуальном Саммите за демократию. Вместо этого они должны пригласить представителей гражданского общества представлять страну», — добавил Дэвид Крамер.