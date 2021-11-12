Глава Ассоциации клиник Грузии объявил голодовку в поддержку Саакашвили

Руководитель Ассоциации клиник Грузии Вилли Пачкория объявил голодовку, требуя перевода третьего президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. По его словам, жизнь политика, находящегося в тюремной больницу в Глдани, находится под угрозой.

«Жизненно важно своевременно перевести Саакашвили в многопрофильный стационар общегородского типа, где третий президент будет находиться под наблюдением полипрофильных отделений, где будут обеспечены как лечение и диагностика, так и курс реабилитации. В обратном случае из-за нарушения прав пациента я, как врач, объявляют голодовку перед зданием министерства здравоохранения. И пока права третьего президента Грузии, как пациента, не будут защищены, я буду голодать», — сказал Пачкория изданию On.ge.

Напомним, Михаил Саакашвили объявил голодовку 1 октября – сразу после его ареста и перевода в тюрьму №12 города Рустави. 8 ноября бывший президент Грузии был, как он утверждает, обманом переведен в больницу при глданской тюрьме №18 в Тбилиси. Вчера, 11 числа, Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его доставят в многопрофильную клинику гражданского сектора.