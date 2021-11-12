Адвокат: Саакашвили отказался от переливания

Михаил Саакашвили продолжает голодовку и отказывается от помощи врачей. По словам адвоката Дмитрия Садзаглишвили, бывший президент Грузии жалуется на условия в больнице глданской тюрьмы в Тбилиси и заявляет, что в тюрьме №12 в Рустави ему оказывалась более качественная медицинская помощь.

Садзаглишвили считает, что экс-президента доставили в пенитенциарное учреждение №18 в Глдани не для того, чтобы заботиться о его здоровье, а для того, чтобы «осуществить над ним психологический террор и сделать из него жертву бесчеловечного негуманного обращения». При этом, по словам адвоката, Саакашвили чувствует слабость – сегодня ему предложили переливание крови, но он от этого отказался.