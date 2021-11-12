Партия «Гирчи – Больше свободы» заблокировала входы в СГБ в 6 городах Грузии

Партия «Гирчи – Больше свободы» устроила акции-перформансы у зданий Службы государственной безопасности в шести городах Грузии: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави и Гори. Они заблокированы входы в представительства СГБ автомобилями с транспарантами.

В столице в машине, остановившейся у входа в главное здание Службы госбезопасности (т. н. «Модуль»), находился лидер партии Зураб Джапаридзе. Он до последнего отказывался покидать автомобиль, в результате эвакуатор забрал машину вместе с ним.

В рамках своих акций «Гирчи – Больше свободы» требовала ввести в Грузии полностью пропорциональную избирательную систему с порогом в 2%, назначить весной досрочные парламентские выборы и перевести бывшего президента страны Михаила Саакашвили в гражданскую клинику.