Гарибашвили Зеленскому: вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо

В администрации правительства Грузии прокомментировали телефонный разговор между премьер-министром Ираклием Гарибашвили и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как заявили в пресс-службе, беседа состоялась по инициативе Киева. В ходе разговора Зеленский поинтересовался состоянием здоровья гражданина Украины Михаила Саакашвили.

«Ираклий Гарибашвили сообщил ему, что заключенный Саакашвили, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня пребывания в исправительном учреждении и в 24-часовом режиме получает соответствующую медицинскую помощь.

По словам главы грузинского правительства, Саакашвили, гражданина Украины, разрешено навещать его адвокатам, членам семьи, а также депутатам парламента Грузии, и с начала заключения у него побывало более ста визитеров».

Как отмечают в пресс-службе, в ходе беседы президент Зеленский затронул вопрос перевода Саакашвили в тюремную больницу. Однако премьер Гарибашвили сказал, что заключенный оказывал сопротивление и оскорблял сотрудников пенитенциарной службы словесно и физически. И администрация учреждения лишь применила меры, предусмотренные законом.

Глава правительства также «расценили незаконные действия Михаила Саакашвили как провокационные, деструктивные и угрожающие стабильности страны». Он также заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо.

По словам премьер-министра, разыскиваемый Саакашвили незаконно пересек границу страны, хотя он уже был осужден и обвинялся по другим тяжким преступлениям.

В свою очередь Владимир Зеленский попросил рассмотреть возможность и разрешить украинским врачам проверить здоровье Михаила Саакашвили, на что Ираклий Гарибашвили сказал, что о здоровье заключенного заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии.