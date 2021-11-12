Зеленский призвал премьера Грузии гарантировать права гражданина Украины Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили судьбу Михаила Саакашвили. В своем Twitter Зеленский, в частности, написал, что попросил допустить к заключенному политику его родных.

«В телефонном разговоре с Гарибашвили я подчеркнул, что права гражданина Украины Саакашвили должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами. Обратился с просьбой о допуске к Михаилу Саакашвили его матери, близких, а также украинских врачей».

У телефонній розмові з @GharibashviliGe наголосив, що права громадянина 🇺🇦 @SaakashviliM мають бути повністю гарантовані відповідно до міжнародних норм. Звернувся з проханням щодо допуску до Міхеіла Саакашвілі його матері, близьких, а також українських лікарів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2021

Ранее с Владимиром Зеленским встретился певец и актер Вахтанг (Буба) Кикабидзе. Он попросил президента «как-нибудь спасти» Саакашвили как гражданина Украины. «Потому что есть такое ощущение, что хотят, чтобы оттуда он не вышел живым», — отметил Кикабидзе.

О том, что Украина не может не реагировать «на преступление, совершаемое в отношении М. Саакашвили», заявил и киевский адвокат политика Евгений Грушовец. Он напомнил, что Украина гарантирует заботу и защиту о своих граждан, находящихся за пределами страны.

А уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала иностранные государства и международные правозащитные организации отреагировать на нарушение прав Саакашвили.