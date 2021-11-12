Маргвелашвили о реакции русских на кадры с Саакашвили: это сделали грузины, но платите им вы

Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили опубликовал твит, в котором коснулся кадров со своим предшественником на посту главы государства. Комментарий политика связан с тем, что «русские смеются» над видео с участием Михаила Саакашвили.

«Русские, которые смеетесь над кадрами оскорбления III президента Грузии: да, это сделали грузины, но этим грузинам платите вы! А остальная Грузия сплачивается в презрении к той опричнине, которая чужда нашему гордому и свободолюбивому народу!»

Русские, которые смеетесь над кадрами оскорбления III президента Грузии: да это сделали Грузины, но этим грузинам платите вы! А остальная Грузия сплачивается в презрении к той опричнине которая чужда нашему гордому и свободолюбивому народу! 🇬🇪🇬🇪🇬🇪 — Giorgi Margvelashvili (@MargvelashviliG) November 11, 2021

Напомним, 11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала два видео с участием Михаила Саакашвили. Кадры показывают процесс перевода голодающего политика из руставской тюрьмы в больницу при тюрьме в Глдани (Тбилиси). Саакашвили от такой госпитализации отказывался и оказывал сопротивление сотрудникам пенитенциарной службы. Те, не церемонясь, буквально занесли его в палату, схватив за руки и ноги.