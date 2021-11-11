МИД Грузии: сообщения о планах Беларуси признать Сухуми и Цхинвали – дезинформация

Министерство иностранных дел Грузии опровергает распространяемую в российских интернет-СМИ информацию о начале процедуры признания Беларусью оккупированных регионов страны. В Тбилиси эти сообщения называют дезинформацией.

Как заявили в МИД, посольство Грузии в Минске имело коммуникацию с министерством иностранных дел Беларуси и представителями законодательной власти по этому вопросу, передает Общественный вещатель. В ходе встреч белорусская сторона назвала информацию ложью и опровергла рассмотрение вопроса о признании Абхазии и Южной Осетии.

Ранее российские СМИ со ссылкой на «консула Абхазии в Ростове-на-Дону» Адика Аршбу сообщили, что Минск может признать независимость двух грузинских регионов. «Появилась информация о том, что в белорусский парламент внесен проект заявления о признании независимости Абхазии и Южной Осетии», — написал он в своем Telegram-канале.