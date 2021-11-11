Грузинские врачи просят США содействовать переводу Саакашвили в гражданскую клинику

Представители медицинской сферы Грузии провели акцию у посольства США в Тбилиси. Они обратились к американскому послу Келли Дэгнан с призывом содействовать переводу Михаила Саакашвили в мультипрофильную клинику гражданского сектора. По словам врачей, состояние здоровья третьего президента Грузии тяжелое, и его жизнь находится в опасности.

«Мы обращаемся к вам с просьбой, пока ситуация не стала крайне тяжелой, подключить к решению проблемы администрацию президента США, конгрессмены, комитет США по правам человека, Американская медицинская ассоциации.

Мы также просим непосредственно вас установить коммуникацию с правительством Грузии и помочь перевести президента Михаила Саакашвили в соответствии с решением консилиума врачей в многопрофильную высокотехнологическую клинику Грузии», — заявил Вилли Пачкория, основатель Ассоциации клиник.