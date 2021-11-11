Саакашвили выдвинул условия, на которых готов прекратить голодовку

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, но выдвинул определенные условия. Как сообщил журналистам его адвокат Ника Гварамия, экс-президент готов отказаться от крайней формы протеста, если для реабилитации после голодовки будет избрано соответствующее медицинское учреждение.

«Я решил прислушаться к призыву Страсбургского суда по правам человека, а также наших западных партнеров, прекратить голодовку. Но есть оговорка, без которой голодовка не прекратится», — передает Саакашвили.

По словам бывшего главы государства, в больнице глданской тюрьмы, куда он был доставлен, нет ни технологических условий, ни квалифицированного медицинского персонала.

«Кроме того, немыслимо, чтобы я доверял сотрудникам учреждения, из-за которых я пребываю в условиях пыток, и сегодня вы видели кадры с насилием. Кроме того, нет гарантии безопасности и защиты от психологического давления, что также является требованием Страсбургского суда».

Саакашвили также выступил против того, чтобы его доставили в госпиталь в Гори, поскольку считает это «самой большой угрозой», так как в нескольких километрах от больницы расположена оккупационная армия и спецподразделения России: «Той самой России, которая заказала мою ликвидацию».

Поэтому бывший президент требует, чтобы консилиум врачей выбрал многофункциональную и высокотехнологичную клинику, а также метод лечения в период реабилитации.

«Консилиум должен состоять из профессионалов и укомплектован на паритетной основе – в равном количестве из моих представителей и врачей, назначенных государством. Его решения должны носить не рекомендательный характер, а обязательный, которым и я, и правительство должны будем безоговорочно подчиняться», — сказал Саакашвили, пообещав прекратить голодовку, как только эти условия будут выполнены.

Третий президент также обратился с призывом к лидеру партии «Дроа!» («Время настало!») Элене Хоштария немедленно прекратить голодовку.