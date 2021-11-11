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Патриархия Грузии подвергла критике митрополита, заступившегося за Саакашвили

SOVAОт

Патриархия Грузинской православной церкви дистанцировалась от заявлений одного из первосвященников, касающихся Михаила Саакашвили. В своем заявлении ГПЦ подвергла критике слова митрополита Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоза (Пачуашвили), который навещал бывшего президента в тюрьме. В частности, 8 ноября священнослужитель заявил, что причастил Саакашвили, а его акцию голодовки сравнил с церковным постом.

Приводим заявление Патриархии Грузии целиком:

«Как известно, митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз (Пачуашвили) дважды навестил в тюрьме третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, и в обоих случаях сделанные им комментарии вызвали тревогу у значительной части населения.

Изначально он сказал, что единственное решение в нынешней ситуации – всеобщее примирение, пример которого стране должны подать первые лица. Однако мы все должны просить друг у друга прощения и прощать за преступления, совершенные на протяжении многих лет.

Разумеется, стремление избежать противостояния и достичь всеобщего примирения всегда было и остается самым важным для Церкви, но для осуществления этого необходимо проделать большую работу и предпринять соответствующие согласованные шаги (тем более в нашей реальности). Также важно учитывать позицию пострадавших, и все должны достойности нести себя долю ответственности, чтобы чувство справедливости было восстановлено.

Согласно церковному учению, примирение (как между людьми, так и между Богом и человеком) невозможно без признания грехов, надлежащего покаяния и исполнения соответствующей епитимьи (вид церковного наказания для мирян, — прим. SOVA).

А поскольку разговоры о безоговорочном примирении или примирении на определенных условиях, и особенно об освобождении из тюрьмы в основном касаются третьего президента, несмотря на высокий гражданский интерес, исходя из объективности, это желание должно было быть высказано и в отношении других заключенных.

Поскольку такое отношение не просматривалось в заявлениях митрополита, это вызвало негативный настрой в обществе.

К сожалению, и своим комментарием от 8 ноября этого года владыка Николоз вызвал справедливое недовольство граждан, прежде всего, непоследовательными сравнениями, сделанными в контексте христианского учения;

Он также подчеркнул, что г-н Михаил Саакашвили 40 дней держал сухой пост, пойдя на большие жертвы, чтобы укрепить страну и предать забвению язык ненависти, и этой заслугой все искупил.

В то же время от президента и его сторонников все знают, что он объявил голодовку в знак протеста, считает свой арест несправедливым и не признает себя виновным.

Церковный пост – это акт покаяния, которые совершается через покаяние в грехе и его отпущение… и не имеет ничего общего с формой протеста, мотивированной несправедливым обращением, когда голодающий перекладывает на других ответственность за возможные тяжкие последствия.

Следовательно, приравнивание политически мотивированной голодовки (особенно учитывая то, что и рацион – непостный) с 40-дневным соблюдением сухого поста – это умаление значения церковного поста.

Мы огорчены тем, что недавние личные взгляды первосвященника еще больше затруднили шаги на пути к взаимному примирению.

В целом же владыка Николай совершил много добродетели и всегда был активен. Будем надеяться, что в будущем он больше не допустит подобных ошибок и сделает много добрых шагов для Церкви и людей.

Мы не можем парой слов не коснуться и ошибок, совершенных СМИ и мирянами. Только лишь обвинения и оскорбления друг друга не принесут пользы добра. Содействие поляризации граждан и ее углубление – тяжкое преступление против страны…

В очередной раз призываем духовенство, прихожан и тех, кому дорога родина, хорошо осознать сложившуюся ситуацию и воздержаться от грубых и унижающих друг друга обращений. Всегда можно фиксировать свою позицию, но она должна быть направлена не на оскорбление других, а на объективное представление правды.

В этой сложной ситуации да поможет Бог каждому из нас предпринять шаги, которые действительно будут способствовать гражданскому миру и примирению».

Михаил Саакашвили принял причастие в руставской тюрьме

SOVA

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