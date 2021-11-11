Демна Гвасалия стал победителем American Fashion Designers Awards

Дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия стал обладателем одной из самых престижных наград в мире моды – American Fashion Designers Awards. Креативный директор дома Balenciaga победил в номинации «Международный женский дизайнер года».

Вместе с Гвасалия в этой номинации победителями стали Миучча Прада и Раф Симмонс из Prada, а также Симон Порт Жакемю – креативный дизайнер бренда Jacquemus. Церемония награждения состоялась 10 ноября в Нью-Йорке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐆𝐯𝐚𝐬𝐚𝐥𝐢𝐚𝐠𝐚 (@gvasaliaga)

Совет модельеров Америки – некоммерческая организация, занимающаяся разработкой модных стандартов, решением проблем фэшн-индустрии США и координацией деятелей американской моды.

Отметим также, что Демна Гвасалия номинирован на премию Британского Совета моды. Креативный директор дома Balenciaga поборется за звание «Лучший дизайнер года». Церемония награждения, где будут объявлены победители, пройдет 29 ноября в Лондоне.