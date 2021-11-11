Омбудсмен Украины призвала иностранные государства отреагировать на нарушение прав Саакашвили

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прокомментировала судебное заседание по делу Михаила Саакашвили, проходившее в Тбилисском городском суде в его отсутствие. Об этом она написала на своей странице в Facebook, отметив в посте Совет Европы, комиссара СЕ по правам человека, ОБСЕ, ООН, посольство Украины и в Грузии и др.

«Считая себя невиновным, Михаил ходатайствовал о проведении публичных слушаний с его участием. Однако Пенитенциарная служба не удовлетворила ходатайство, решив не доставлять Саакашвили в суд. Свое решение они объяснили «возможными деструктивными действиями в случае этапирования Саакашвили в зал суда, а также рисками для здоровья. Адвокаты потребовали отвода суда, который решил рассмотреть дело Саакашвили без его участия», — пишет Денисова.

По словам Омбудсмена Украины, такие действия грузинской судебной системы нарушают статью 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право на справедливое и публичное разбирательство дела.

«Я призываю иностранные государства и международные правозащитные организации отреагировать на это нарушение и требую восстановления права Михаила Саакашвили присутствовать на судебном процессе, который продолжится 29 ноября».

Людмила Денисова напомнила, что Саакашвили является гражданином Украины и председатель исполкома Национального совета реформ при президенте Владимире Зеленском. Она также отметила, что он голодает с 1 октября, то есть уже больше сорока дней, отказываясь принимать лекарства, витамины и поддерживающие препараты.