lyudmila denisova 2 #новости Грузия-Украина, Людмила Денисова, Михаил Саакашвили

Омбудсмен Украины призвала иностранные государства отреагировать на нарушение прав Саакашвили

SOVAОт

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прокомментировала судебное заседание по делу Михаила Саакашвили, проходившее в Тбилисском городском суде в его отсутствие. Об этом она написала на своей странице в Facebook, отметив в посте Совет Европы, комиссара СЕ по правам человека, ОБСЕ, ООН, посольство Украины и в Грузии и др.

«Считая себя невиновным, Михаил ходатайствовал о проведении публичных слушаний с его участием. Однако Пенитенциарная служба не удовлетворила ходатайство, решив не доставлять Саакашвили в суд. Свое решение они объяснили «возможными деструктивными действиями в случае этапирования Саакашвили в зал суда, а также рисками для здоровья. Адвокаты потребовали отвода суда, который решил рассмотреть дело Саакашвили без его участия», — пишет Денисова.

По словам Омбудсмена Украины, такие действия грузинской судебной системы нарушают статью 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует право на справедливое и публичное разбирательство дела.

«Я призываю иностранные государства и международные правозащитные организации отреагировать на это нарушение и требую восстановления права Михаила Саакашвили присутствовать на судебном процессе, который продолжится 29 ноября».

Людмила Денисова напомнила, что Саакашвили является гражданином Украины и председатель исполкома Национального совета реформ при президенте Владимире Зеленском. Она также отметила, что он голодает с 1 октября, то есть уже больше сорока дней, отказываясь принимать лекарства, витамины и поддерживающие препараты.

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