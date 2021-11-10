СМИ: президент Польши заявил Зурабишвили, что арест Саакашвили портит имидж Грузии

Президент Польши Анджей Дуда в беседе со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили заявил, что уважает судебную систему Грузии, но «арест Саакашвили портит имидж страны». Он также добавил, что в Варшаве помнят Саакашвили как друга Леха Качиньского, и попросил принять меры, чтобы решить его дело мирным путем. Об этом сообщает Польское Радио со ссылкой на источник в президентском дворце.

Телефонная беседа Зурабишвили и Дуды состоялась 8 ноября. В администрация президента Грузии тогда лишь заявили, что стороны обсудили двусторонние отношения, процесс евроинтеграции Тбилиси и вопросы поддержки со стороны Польши.