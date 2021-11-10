Прокурор: ограничение на телефонные звонки для Саакашвили остается в силе

Ограничение права на телефонные звонки в отношении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили остается в силе. Об этом заявил прокурор Джарджи Циклаури.

«Мы, как сторона обвинения, в соответствии с Кодексом о заключении под стражу с целью совершения правосудия и с легитимной целью ограничили определенные права обвиняемого, включая право на телефонные разговоры. Это ограничение остается в силе, поскольку, в соответствии с законодательством, у нас есть на это легитимное право, и мы используем это ограничение в интересах правосудия. Это ограничение действует, и суд его не снял», — сказал Циклаури.

Ранее грузинские СМИ сообщили, что мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении Саакашвили по делу о разгоне демонстрации 7 ноября 2007 года, отменена. Соответственно, экс-президент получает право совершать телефонные звонки.