По решению суда Саакашвили сможет совершать телефонные звонки

Мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении третьего президента страны Михаила Саакашвили по делу о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года, отменена. Соответствующее решение приняла коллегия суда в лице Лии Оркодашвили, Нино Элиешвили и Майи Кокиашвили. Теперь находящийся в заключении экс-президент получит право совершать телефонные звонки.

Дело о разгоне демонстрации было единственным, по которому в отношении Саакашвили была избрана мера пресечения в виде помещения под стражу. Как заявила на сегодняшнем заседании Нино Элиешвили, суде не видит необходимости в сохранении решения об аресте. Что касается других фигурантов дела – бывших членов правительства времен Саакашвили Зураба Адеишвили и Давида Кезерашвили – поскольку суд не видит новых обстоятельств, мера пресечения в виде [заочного] ареста в их отношении сохраняется.

Напомним, в рамках судебного процесса прокуратура обвиняет бывшего президента в жестком разгоне массовой акции протеста в центре Тбилиси 7 ноября 2007 года, вторжении в здание телекомпании «Имеди» и преступном завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили.