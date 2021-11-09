Посол ЕС и европарламентарии о событиях вокруг Саакашвили: Грузия должна найти выход

Иностранные дипломаты прокомментировали перевод Михаила Саакашвили в больницу при глданской тюрьме. Как заявил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, дело третьего президента под пристальным наблюдением запада.

«Мы внимательно следим за делом третьего президента Грузии. Мы участвуем в этом процессе вместе с нашими партнерами и Народным защитником. Правильный судебный процесс со стороны грузинского государства очень важен, включая необходимость того, чтобы суд проходил в прозрачной, справедливой среде и была защищена неприкосновенность частной жизни при задержании человека», — заявил Карл Харцель.

По словам депутата Европарламента Анны Фотыга, для будущего Грузии крайне важно найти выход из сложившейся ситуации.

«Для будущего Грузии очень важно найти выход. Мы должны принять к сведению и те события, которые произошли в Грузии в июне 2019 года. Грузины – честный и гордый народ, чем я восхищаюсь. У нас много общих характеристик. И реакция грузинского народа была понятна < > Мы встревожены голодовкой Саакашвили, встревожены и его европейские друзья, которых много. Мы являемся друзьями Грузии и хотим, чтобы решение о том, кому управлять страной принимал грузинский народ. То, что сейчас происходит в отношении Михаила Саакашвили, неправильно. Пожалуйста, будьте стойкими. Прошу найти выход. Эта ваша роль, а не наша. Мы можем быть посредниками, но принятие решения за вами», — заявила она.

Европарламентарий Виола фон Крамон, в свою очередь, подчеркнула, что Грузия никогда не была настолько далека от ЕС, как сегодня.

«Я хочу предупредить всех членов правящей партии, что они далеки от стремления к реальному членству в Европейском Союзе, как никогда раньше < > Мы не можем допустить, чтобы деньги налогоплательщиков текли в страну, которая не готова выполнять свои обещания, а также выполнить свои обязательства по демократическим реформам для своих собственных граждан. Эти реформы предназначены не для Европейского Союза, а для граждан Грузии», — сказала Виола фон Крамон.