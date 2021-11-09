Посол США призвала власти незамедлительно обеспечить Саакашвили необходимый уход

Посол США в Тбилиси Келли Дэгнан призывает власти Грузии обеспечить Михаилу Саакашвили необходимый медицинский уход в надлежаще оборудованной клинике.

«США внимательно следят за задержанием Михаила Саакашвили и состоянием его здоровья. Мы обеспокоены его состоянием.

По оценке медиков, он находится в большой группе риска и нуждается в срочной медицинской помощи. Народный защитник сказала, что 18-го медицинского учреждения Глдани недостаточно.

Мы призываем правительство Грузии позаботиться о том, чтобы Михаил Саакашвили незамедлительно получил необходимую медицинскую помощь в полностью оборудованном учреждении.

Мы также просим г-на Саакашвили следовать рекомендациям врачей и согласиться на необходимое лечение. Очевидно, это очень сенситивная и эмоциональная ситуация. Но сейчас в приоритете психическое и физическое здоровье Саакашвили. Это настоятельная рекомендация правительству предоставить ему фундаментальную медицинскую помощь в которой он нуждается», — сказал посол США.