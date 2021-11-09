«Мечта» заявила о планах оппозиции по отравлению Элене Хоштария

По информации «Грузинской мечты», «Единое национальное движение» рассматривает сценарий отравления лидера партии «Время пришло» Элене Хоштария, которая ранее объявила голодовку в знак солидарности с третьим президентом.

«Хочу обратить внимание на полученную нами информацию, согласно которой, вчера на одном из собраний обсуждался сценарий отравления Элене Хоштария. Еще раз призываем всех к осторожности. Радикалам же говорю, что любая попытка совершения преступления будет соответствующим образом строго наказана», — заявил Ираклий Кобахиде на брифинге.

Сама Хоштария назвала заявление председателя партии власти результатом скудного воображения.

«Это не только демонстрация плачевного состояния их воображения, но и попытка отвлечь внимание на совершенно неадекватную, несущественную проблему. Они должны понять, что единственные, вто ответственен за здоровье Михаила Саакашвили и за мое здоровье, — «Грузинская мечта», которая может решить эту проблему ровно за одну секунду. Может перевести Михаила Саакашвили из условий бесчеловечного обращения, цитирую Омбудсмена, в гражданскую клинику».