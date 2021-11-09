Председатель «Мечты» ответил на критику в связи с госпитализацией Саакашвили

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе прокомментировал перевод третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в больницу при глданской тюрьме. В своем заявлении лидер правящей партии попытался ответить на критику, обрушившуюся на власть после обозначенных событий.

Ираклий Кобахидзе МИД Украины

«Наш ответ таков, что произойдет коммуникация с соответствующим украинским ведомством, в этом проблемы нет. Что касается решения по этой конкретной теме, конечно же решения будут приняты исходя из государственных интересов».

Ираклий Кобахидзе Омбудсмену

«У Народного защитника и членов «Единого национального движения» одинаковая повестка дня. Они по одной причине во что бы то ни стало хотят перевести Саакашвили в гражданскую больницу без всяких оснований. Что касается намерений Народного защитника и остального «Нацдвижения», причина простая, из гражданской клиники гораздо проще будет воплотить их замысел, который мы видели вчера < > Нино Ломджария подтверждение тому, что нельзя давать «Нацдвижению» никаких должностей. Они используют их для лжи, это яркий пример».

О реакции заключенных глданской тюрьмы

«Может быть, это было вероятно из-за прошлого, которое связывает Михаила Саакашвили с тюрьмой, мы то причем? Что касается Михаила Саакашвили, один из его соратников вчера проговорился, что до 2012-го года, когда он был руководителем режима, в особенности глданская тюрьмы была гнездом пыток и бесчеловечного отношения».

О голодовке третьего президента

«Разумеется все получили информацию о том, насколько «фэйкова» его т.н. голодовка. Общественность видела видео подтверждение этого. Насколько он сам «фэйковый», настолько же «фэйковая» его голодовка».