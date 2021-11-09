Оппозиция требует встречи с министром юстиции Грузии

Парламентская фракция «Единое национальное движение — Сила в единстве», проводящая митинг у Министерства юстиции, требует встречи с главой ведомства Рати Брегадзе.

«То, что произошло вчера в Грузии, было практически последним пределом того, как ведет себя режим, как ведет себя клептократия, олигархия, когда президента похищают, а затем отправляют в Глданский пенитенциарный медицинский центр да так, что мы ищем его полтора часа и не находим. Даже Народный защитник не нашел < > Мы видели отвратительные кадры, на которых проклинают и угрожают третьему президенту Грузии и рушат все государственные границы.

Мы видели покорную полицию, которая стояла перед ними и покорно слушала угрозы и ругань преступников. Я очень сожалею по поводу наших государственных институтов, в том числе судебной системы, которую Бидзина Иванишвили превратил в свою службу < > От имени фракции «Единое национальное движение — Сила в единстве», от имени нашей парламентской делегации требую права на встречу с министром юстиции, этим правом меня наделил закон», — заявила Хатия Деканоидзе.