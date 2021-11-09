Омбудсмен: мне обещали, что к Саакашвили пустят адвокатов

По словам Народного защитника Нино Ломджария, в пенитенциарном учреждении, куда перевели Михаила Саакашвили, дали обещание позволить адвокатам третьего президента его повидать.

«Я лично просила руководство пенитенциарного учреждения и Министерство юстиции разрешить адвокатам посетить его. Ситуация такова, что я думаю, им следует сделать исключение. Это важно для спокойствия его семьи. Мне пообещали пустить адвокатов, но я не знаю, насколько это обещание будет выполнено. Еще раз хочу обратиться с просьбой пустить адвокатов», — сказала Ломджария.

Добавим, что адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия приехал к Глданской тюремной больнице и попросит о встрече с экс-президентом. По словам Гварамия, он не уедет пока его не пустят к подзащитному.

«Если меня не пустят, то это тоже будет ответом… Я здесь как юрист и защитник интересов Михаила Саакашвили, который ничего не знает о здоровье Саакашвили», — сказал он.