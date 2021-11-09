Омбудсмен: Саакашвили думал, что его везут в гражданскую клинику

Народный защитник Нино Ломджария посетила третьего президента Грузии в глданской тюрьме, куда его перевели несколько часов назад. После встречи Омбудсмен сообщила СМИ, что политик думал, что его переводят в обычную клинику.

«Саакашвили думал, что его отвезут в гражданскую клинику, он попрощается с врачами, что подтверждают врачи. Официального документа, которым Саакашвили уведомили о переводе – нет. Что важно, он хотел встретиться с консилиумом, он ждал встречи с консилиумом в 3 часа, ему в этом было отказано», — сказала Нино Ломджария.

В протоколе собранного сегодня врачебного совета действительно указано, что врачи физически не осматривали Михаила Саакашвили и в своем заключении опирались на информацию, предоставленную личным врачом экс-президента. В документе пенитенциарной службы указано, что Саакашвили сам не захотел встречаться с докторами.