Премьер назвал прошедшие в Грузии выборы «историческими»

Премьер-министр Грузи Ираклий Гарибашвили назвал «исторической» победу на выборах в органы местного самоуправления. На заседании правительства глава кабмина заявил, что «Грузинская мечта» оправдает доверие населения.

«Это были поистине исторические выборы и это была историческая победа. Что главное, это была победа нашего народа и нашей страны. Хочу еще раз поблагодарить наше население, наше общество за выраженное доверие и заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы оправдать это доверие», — сказал Гарибашвили.

Напомним, в октябре в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. В первом туре выборов 2 октября, все кандидаты в мэры, преодолевшие 50-процентный барьер, выступали от правящей партии. В 20 муниципалитетах, в том числе 5 самоуправляемых городах, 30 октября прошел второй тур, но в 19-ти из 20-ти случаев победа осталась за «Грузинской мечтой». единственным городом, где победу одержал оппозиционный кандидат стала Цаленджиха.

«Я хотел бы пожелать успехов мэру Цаленджихи, единственному кандидату от оппозиции, который заслуженно победил на выборах, и сказать ему, что центральное правительство готово к сотрудничеству в конструктивном ключе. Я как премьер-министр сделаю для Цаленджихи и ее населения столько же, сколько и для всего муниципалитета», — заявил Гарибашвили, который в преддверии второго тура говорил о том, что власти не будут работать с муниципалитетами, в которых победу одержат оппозиционные кандидаты .

Добавим также, что международные наблюдатели относительно голосования заключили: выборы сопровождались злоупотреблением административным ресурсом, агрессивной риторикой политических лидеров, давлением на избирателей и пр., а это привели к тому, что Тбилиси упустил еще один шанс доказать состоятельность своей демократии.