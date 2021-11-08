Партия «Лело» призывает власти к диалогу с оппозицией

Оппозиционная партия «Лело для Грузии» заявляет о существовании угрозы гражданских беспорядков в стране и призывает власти начать диалог с политическими оппонентами в целях деэсклации обстановки.

В заявлении партии от 8 ноября говорится, что «напряженность в стране после муниципальных выборов на фоне голодовки президента Саакашвили растет день ото дня».

«В этой ситуации, независимо от того, насколько глубока политическая и личная конфронтация, в интересах грузинского народа и нашей общей родины, мы все должны найти ресурсы для принятия разумных контрмер», — читаем в заявлении.

Напомним, сегодня в Тбилиси анонсирована многотысячная акция протеста, которая начнется в 20:00 у парламента. Срок ультиматума, выдвинутого оппозицией и предполагающего госпитализацию Михаила Саакашвили, — истек. По оценке врачей, состояние третьего президента критическое.

Добавим, что протест в Грузии сосредоточен вокруг назначения в стране внеочередных парламентских выборов и освобождения Саакашвили.