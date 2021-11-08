На территории Глданской тюрьмы мобилизован спецназ, сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Кроме того, на место привезли водомет. Об этом сообщает телеканал Formula.

Для справки, сегодня врачебный консилиум, сформированный Минздравом Грузии, рекомендовал перевезти Саакашвили в многопрофильную клинику. Спустя некоторое время в СМИ появилась информация о том, что экс-президента вертолетом транспортировали в Глданскую тюрьму, информацию распространила Специальная пенитенциарная служба Грузии.

Отметим, что аппарат Народного защитника дважды проверял готовность медицинского учреждения №18 к приему Михаила Саакашвили. Во время первого осмотра Омбудсмен Нино Ломджария заявила, что учреждение не соответствует рекомендациям, кроме того, говорилось о рисках с точки зрения безопасности третьего президента. 4 ноября состоялась вторая проверка тюремной больницы Глдани, в ходе которой Народный защитник отметила, что больница все еще не полностью соответствует рекомендациям.