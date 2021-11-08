screenshot 2021 11 08 at 17.56.51 #новости возвращение Саакашвили, Михаил Саакашвили

Личный врач Саакашвили: консилиум единогласно решил, что его нужно госпитализировать

SOVAОт

Как заявил личный врач третьего президента Грузии, консилиум докторов, созданный по решению Минздрава, единогласно заключил, что Михаил Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику.

«Согласно анализам все показатели ухудшились. Отмечено общее ухудшение состояния, совет единогласно решил, что его необходимо срочно перевезти на лечение и диагностику в многопрофильную клинику», — рассказал журналистам Николоз Кипшидзе.

Напомним, Михаил Саакашвили голодает в знак протеста уже 39 дней.

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