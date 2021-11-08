Картина Левана Когуашвили «Брайтон 4» получила сразу 3 награды на фестивале в Котбусе

Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили «Брайтон 4» получил сразу три награды на 31-м Международном кинофестивале в Котбусе (Германия).

Полнометражная картина Когуашвили «Брайтон 4» выиграла приз за выдающееся индивидуальное исполнение, приз FIPRESCI и Премию экуменического жюри.

Фильм выдвинут от Грузии на соискание премии американской киноакадемии «Оскар» в 2022 году. Лента рассказывает историю эмигрировавшего в США грузинского борца. В главной роли – двукратный олимпийский чемпион Леван Тедиашвили. Примечательно также, что картина стала последней работой Кахи Кавсадзе в кино. Актер играет бывшего оперного певца, вынужденного работать в Америке швейцаром. «Брайтон 4» – результат сотрудничества пяти стран: Грузии, России, Болгарии, Монако и США. Сопродюсер картины – Общественный вещатель Грузии.

Фестиваль Восточно-Европейского кино в Котбусе считается вторым в Германии и одним из лучших в мире по версии журнала Variety. Впервые он прошел в 1991 году в промежуточный исторический период воссоединения и восстановления. С тех пор во всем мире Международный кинофестиваль в Котбусе считается самым главным в Восточной Европе. В этом году он проходил со 2 по 7 ноября.