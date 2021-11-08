К Глданской тюрьме в Тбилиси привезли аппарат компьютерной томографии. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Недавно стало известно о том, что третьего президента Грузии Михаила Саакашвили перевезли в лечебное учреждение для заключенных и подозреваемых №18. Информацию распространила Специальная пенитенциарная служба Грузии.

«С целью превенции ухудшения состояния здоровья и исходя из возросших угроз, заключенный Михаил Саакашвили из 12-го пенитенциарного учреждения переведен в лечебное учреждение для обвиняемых и заключенных №18. Мы поэтапно будет предоставлять общественности дополнительно информацию», — говорилось в заявлении.

К слову, именно этому противились защитники экс-президента, настаивая на его госпитализации в многопрофильную гражданскую клинику.

В эти минуты у здания парламента в Тбилиси проходит акция оппозиции. Два главных требования митингующих — госпитализация Саакашвили в гражданскую клинику и назначение в стране досрочных выборов.