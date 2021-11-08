Саакашвили силой заставили войти в Глданскую тюрьму, заключенные проявляют агрессию

В медицинском учреждении Глданской тюрьмы, куда переведен Михаил Саакашвили, шумно, сообщают грузинские СМИ.

В частности, отмечается, что из одного из тюремных блоков слышна нецензурная брань заключенных в адрес третьего президента Грузии.

Кроме того, заключенные выражают протест против Михаила Саакашвили, постоянно включая и выключая свет. По внешнему и внутреннему периметру тюрьмы мобилизована полиция.

По словам представителя аппарата Народного защитника Михаила Гонгадзе, который навестил Саакашвили, экс-президент был принудительно помещен в больницу для обвиняемых и заключенных №18.

«Его выволокли из машины с применением силы. Он не выходил в знак протеста, и его вывели из машины силой», — сказал Гонгадзе.

По его словам, Саакашвили продолжает голодовку и отказывается от приема пищи.

«Мы посетили Саакашвили. Мы поговорили с ним. Он протестует против перевода в Глданскую тюрьму. Он продолжает голодовку. Он хочет попасть в многопрофильную клинику. Он отказывается от медицинского вмешательства. Его доставила скорая помощь. Он находится в изолированной палате. Заключенных поблизости нет», — сказал представитель аппарата Омбудсмена.