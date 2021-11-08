В Глданскую тюрьму к Саакашвили пришел сотрудник аппарата Омбудсмена

К третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который уже находится в Глданской тюрьме в Тбилиси, вошел представитель аппарата Народного защитника. Информацию изданию Tabula.ge подтвердил заместитель Омбудсмена Георгий Бурджанадзе.

Как сообщается сотрудник аппарата все еще находится в пенитенциарном учреждении.

Для справки, сегодня врачебный консилиум, сформированный Минздравом Грузии, рекомендовал перевезти Саакашвили в многопрофильную клинику. Спустя некоторое время в СМИ появилась информация о том, что экс-президента вертолетом транспортировали в Глданскую тюрьму, информацию распространила Специальная пенитенциарная служба Грузии.

Отметим, что аппарат Народного защитника дважды проверял готовность медицинского учреждения №18 к приему Михаила Саакашвили. Во время первого осмотра Омбудсмен Нино Ломджария заявила, что учреждение не соответствует рекомендациям, кроме того, говорилось о рисках с точки зрения безопасности третьего президента. 4 ноября состоялась вторая проверка тюремной больницы Глдани, в ходе которой Народный защитник отметила, что больница все еще не полностью соответствует рекомендациям.