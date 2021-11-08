Пенитенциарная служба: Саакашвили перевезли в больницу при тюрьме Глдани

Специальная пенитенциарная служба распространяет информацию относительно госпитализации третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как следует из заявления, его перевезли в больницу при тюрьме Глдани. К слову, именно этому противились защитники экс-президента, настаивая на его госпитализации в многопрофильную гражданскую клинику.

«С целью превенции ухудшения состояния здоровья и исходя из возросших угроз, заключенный Михаил Саакашвили из 12-го пенитенциарного учреждения переведен в лечебное учреждение для обвиняемых и заключенных №18. Мы поэтапно будет предоставлять общественности дополнительную информацию», — сказано в заявлении.