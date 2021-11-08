В военном госпитале Гори заявляют, что Саакашвили у них нет

В военном госпитале Гори заявляют, что к ним не поступала информация о переводе Михаила Саакашвили. При этом в медучреждении отметили, что готовы принять пациента в любое время. Об этом сообщает телеканал Formula.

«Возможности всего есть, но речь о том, что пациента должны привезти сюда, у меня нет соответствующей информации», — сказал врач журналистам.

По его словам, клиника многопрофильная и оснащена всем необходимым оборудованием.

«Мы готовы к любой ситуации. Клиника многопрофильная, поэтому мы можем принять любого пациента. Мы хорошо оснащены», — добавил он.