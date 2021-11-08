Лидеры «Мечты» встретились с зампомощника госсекретаря США

Лидеры правящей партии встретились с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрикой Олсон, находящейся в Грузии с официальным визитом.

На встрече присутствовали Ираклий Кобахидзе, Мака Бочоришвили и Николоз Самхарадзе, общение продлилось не более часа, после встречи Олсон не стала давать комментарии журналистам.

Как сообщил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, обсуждалась текущая ситуация в Грузии, в том числе события после выборов в органы местного самоуправления.

«Мы также говорили о стратегических вопросах, касающихся нашего региона», — добавил Кобахидзе.

Мака Бочоришвили, председатель парламентского комитета по европейской интеграции, заявила, что основное внимание стороны уделили будущим реформам, связанным с европейской и евроатлантической интеграцией Грузии.

«Визиты администрации Байдена и сотрудничество, которое у нас есть на сегодняшний день, показывают, что Соединенные Штаты проявляют большой интерес к региону, и нам, безусловно, необходимо активно работать с ними, чтобы интересы нашей страны в этом сотрудничестве были максимально учтены», — отметила она.

По словам председателя парламентского комитета по иностранным делам Николоза Самхарадзе, на встрече обсуждалась в том числе судебная реформа Грузии.

Напомним, посольство США жестко раскритиковало последние назначения судей в Высший совет юстиции. К слову, прошли они на второй день после выборов.

В рамках своего визита в Грузию зампомощника госсекретаря США также планирует встретиться с представителями оппозиции и неправительственных организаций.