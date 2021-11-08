С 1 декабря в Грузии заработают т.н. «зеленые пропуска»

С 1 декабря в Грузии планируется внедрение принципа т.н. зеленого пропуска, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, «пропуска» смогут получить исключительно полностью вакцинированные или же переболевшие коронавирусом граждане. Кроме того, прошедшие PCR-тест лица смогут пользоваться этим статусом в течение 72-х часов, проверившиеся экспресс-тестом – 24 часа.

Документ будет необходим для посещения объектов питания, кинотеатров, развлекательных центров и других досуговых объектов.

Документ, согласно Гарибашвили, будет необходим лицам старше 18-ти лет.